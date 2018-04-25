Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 17:00 25.04.2018 года

Вблизи автотрасс по данным на 17:00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,5 ПДКм.р., оксид азота — 0,2 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р. На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — до 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — до 0,4 ПДКм.р., оксид азота — 0,1 ПДКм.р., приземный озон — 0,4 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,1 ПДКм.р. Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышены. 26.04.2018 метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.