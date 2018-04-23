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В Ростовской области обнаружена свалка ртутных ламп
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В Ростовской области обнаружена свалка ртутных ламп 

Деловое сообщество 1 час назад
На окраине Новочеркасска в Ростовской области местные жители обнаружили свалку ртутных ламп. По сообщению издания DonDay-Новочеркасск, в бывшем карьере одного из заводов их находится несколько тысяч. Очевидцы полагают, что отходы выбросил один из сотрудников предприятия.
В настоящее время администрация города и прокуратура ведут поиск неизвестных нарушителей, уже направлены запросы в ГИБДД для установления номеров автомобилей, которые находились на этой территории. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Лампы «дневного света» являются отходами первого класса из-за содержания ядовитой ртути, выбрасывать их категорически запрещено, их утилизируют специальные предприятия.
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