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На Урале произошла экологическая катастрофа
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На Урале произошла экологическая катастрофа 

News.ru 1 час назад
Житель Красноуральска Свердловской области обнаружил, что в реке Салде вода окрашена в чёрный цвет, сообщает Ura.ru. На поверхности водоема плавает мёртвая рыба.
«Река течет к нам от города Кушвы, значит, какой-то выброс произошел там. В районе деревни Усть-Салда возле Верхотурья Салда впадает в реку Тура. Грязь по течению дойдет и туда, значит, загрязнение произойдет на сотне километров», — рассказал депутат гордумы Красноуральск Дмитрий Ивашевский.
По словам Ивашевскего, он обратился в природоохранную прокуратуру. Там его слушать не стали и отправили в Роспотребнадзор. Он принёс с собой воду из водоёма и несколько рыб, написал заявление, которое приняли. А вот воду и анализ брать отказались.
В Роспотребнадзоре агентству объяснили свой отказ.
«Он не смог чётко объяснить, каким образом он набирал воду, поэтому её не взяли. Кроме того, река Салда не относится к нашей компетенции, так как не является источником водозабора питьевой воды, местом массового отдыха людей», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
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