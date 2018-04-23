На Урале произошла экологическая катастрофа

«Река течет к нам от города Кушвы, значит, какой-то выброс произошел там. В районе деревни Усть-Салда возле Верхотурья Салда впадает в реку Тура. Грязь по течению дойдет и туда, значит, загрязнение произойдет на сотне километров», — рассказал депутат гордумы Красноуральск Дмитрий Ивашевский.

По словам Ивашевскего, он обратился в природоохранную прокуратуру. Там его слушать не стали и отправили в Роспотребнадзор . Он принёс с собой воду из водоёма и несколько рыб, написал заявление, которое приняли. А вот воду и анализ брать отказались.

В Роспотребнадзоре агентству объяснили свой отказ.

«Он не смог чётко объяснить, каким образом он набирал воду, поэтому её не взяли. Кроме того, река Салда не относится к нашей компетенции, так как не является источником водозабора питьевой воды, местом массового отдыха людей», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.