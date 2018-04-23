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Хабаровчане жалуются на запах нефтепродуктов
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Хабаровчане жалуются на запах нефтепродуктов 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В прошедшие выходные Хабаровск накрыл запах нефтепродуктов. В надзорные органы направлена факсограмма с требованием принять меры.
Вчера за 6 часов единая дежурно-диспетчерская служба зарегистрировала 12 жалоб, сообщает ИА AmurMedia. Звонили люди, проживающие на Ленинградской, Владивостокской и других улицах.
Начальник смены ЕДДС подготовил факсограмму в надзорные органы с требованием принять меры. Документ направлен в краевые управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора, Центр мониторинга загрязнения окружающей среды, министерство природных ресурсов региона и в межрайонную природоохранную прокуратуру.
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