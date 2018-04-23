Границы «Земли леопарда» очистили от мусорных свалок

Против мусорных свалок выступили местные жители, волонтеры и целые организации, которые приняли участие в масштабном субботнике и помогли природе вздохнуть свободнее.

Скопления мусора в селе Филипповка за многие годы превратили целый участок у заповедного леса в настоящую свалку, угрожающую не только состоянию уникальной местной природы, но также жизни и здоровью людей. Изменить ситуацию с загрязнением позволила общественная инициатива «Чистое село». В рамках проекта активистам удалось провести субботник и дать старт регулярному вывозу мусора, чтобы избежать повторения проблемной ситуации.

Участниками акции стали неравнодушные к судьбе села и природы нацпарка добровольцы, сотрудники «Земли леопарда» и сами жители Филипповки — всего около 100 человек. Объединив усилия и засучив рукава, они провели большую уборку, собрав множество отходов сразу в нескольких точках. В результате ликвидации мест скопления отходов село покинули три самосвала, доверху заполненные мешками с мусором.

Картина, которая теперь встречает гостей этой части Хасанского района Приморья, разительно отличается от той, что осталась в прошлом. Для местных жителей это событие так и вовсе стало по-настоящему долгожданным.

«Субботник прошел на высоком уровне, единым фронтом против мусора выступили местные жители, от детей до пенсионеров, — рассказала Инна Коняхина, староста села Филипповка. — При поддержке «Земли леопарда», администрации Барабашского сельского поселения и местных предпринимателей нам удалось добиться значительных результатов. Был вывезен мусор, установлены новые мусорные площадки, которые еще предстоит обустроить специальными заграждениями. Думаю, что в селе теперь будет поддерживаться порядок».

Поиск ресурсов для создания контейнеров и организация всей работы стали для активистов настоящим вызовом, однако на зов о помощи откликнулись неравнодушные люди. Так, подрядчиком регулярного вывоза мусора выступило ООО «Базис», руководство которого подписало с местными жителями договоры на льготных условиях. В реализации проекта также приняли активное участие ООО «ВладМеталл», РОФ Поддержки Социальных Инициатив Константина Богданенко и фонд «Энергия участия», который предоставил активистам грант в рамках конкурса «Шаг вперед».

«Такого масштабного субботника в Филипповке еще не было! — подчеркнул Валерий Колесников, глава Барабашского сельского поселения, в которое входит Филипповка. — Работа по организации уборки несанкционированных свалок оказалась очень привлекательна для населения. В селе появились 4 мусорные площадки, всего 11 специальных баков. Ранее организованный вывоз мусора работал только при многоквартирных домах в других селах. Проект в Филипповке призван показать эффективность такого формата сбора отходов в частном секторе. В случае успеха этот опыт мы применим в Барабаше и Занадворовке».

Субботник среди прочего стал добровольной возможностью помочь местной природе и жителям села для волонтеров. Участие в уборке приняли студенты ДВФУ, которые после работы посетили «Землю леопарда». Для гостей из экологического отряда сотрудники нацпарка устроили экскурсию по туристической тропе и выставочному залу усадьбы.

«Это событие — результат большой работы, которую активисты проделали вместе с партнерами и местными жителями, — отметила Валентина Пичугина, начальник отдела экологического просвещения ФГБУ «Земля леопарда». — Инициатива «Чистое село» действительно объединила людей для решения опасной проблемы, сработала на благо села и природы. Теперь все в руках населения Филипповки, им предстоит поддерживать село в чистоте».

Как отмечают специалисты, опасность возникновения мусорных свалок у границ нацпарка нельзя недооценивать. Близость мест скоплений мусора к лесу привлекает сюда диких животных, способных после посещения свалки забраться во дворы и дома. В пожароопасный период свалки охватывает огонь, который может погубить не только окружающую природу, но и село.