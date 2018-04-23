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Плотину на Пехорке в Балашихе расчистили от мусора
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Плотину на Пехорке в Балашихе расчистили от мусора 

Федеральное агентство новостей 2 часа назад
Москва, 23 апреля. Водолазы убрали мусор и ветки, мешавшие прохождению воды на реке Пехоре в Балашихе, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Во время паводка идет большой поток воды, что ведет к засорению гидротехнических сооружений», — сказала консультант отдела охраны окружающей среды Светлана Маренинова.
В понедельник, 23 апреля, прошла очистка от мусора плотины на реке Пехорка в районе городского парка культуры и отдыха. Всего в городе было очищено 12 плотин и водопропускных труб.
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