Плотину на Пехорке в Балашихе расчистили от мусора

Москва , 23 апреля. Водолазы убрали мусор и ветки, мешавшие прохождению воды на реке Пехоре в Балашихе , сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня».

«Во время паводка идет большой поток воды, что ведет к засорению гидротехнических сооружений», — сказала консультант отдела охраны окружающей среды Светлана Маренинова.

В понедельник, 23 апреля, прошла очистка от мусора плотины на реке Пехорка в районе городского парка культуры и отдыха. Всего в городе было очищено 12 плотин и водопропускных труб.

Это неполный текст новости