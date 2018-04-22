Международный день Матери-Земли

В резолюции о провозглашении Международного дня Матери-Земли подчеркивается, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом и для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земля.

Термин «Мать-Земля» является общепринятым названием планеты Земля в ряде стран и регионов и отражает взаимозависимость, существующую между человеком, другими живыми существами и планетой.

Традиция отмечать день Матери-Земли зародилась в США по инициативе экологического активиста Гейлорда Нельсона. День отмечался в первый раз 22 апреля 1970 года. Тогда более 20 миллионов американцев участвовали в различных мероприятиях. Даже сенат США принял решение не проводить заседаний в этот день, чтобы сенаторы могли принять участие в празднике. Впоследствии за свой вклад в становление традиции празднования этого Дня Гейлорд Нельсон был награжден «Медалью Свободы» — высшей наградой, которой может быть удостоено гражданское лицо в США.

С тех пор день Матери-Земли в США стали отмечать каждый год, а позже акция распространилась и на другие страны.

Организаторы первого Дня Земли впоследствии основали международную неправительственную организацию Сеть День Земли (Earth Day Network), которая сейчас работает с более чем 50 тысячами партнеров из около 200 стран мира. Целью своих мероприятий Сеть День Земли ставит развитие экологического образования.

Ежегодно более одного миллиарда людей принимают участие в акциях, посвященных Дню Матери-Земли.

День Матери-Земли призван привлечь внимание мировой общественности к экологическим проблемам. Поэтому в этот день проводятся экологические акции и мероприятия — научные конференции, выставки, закрытие автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, уборка территории и посадка деревьев.

Каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определенной теме. Тема 2018 года — «Остановим загрязнение пластиком» (End Plastic Pollution). Мероприятия Дня Земли 2018 призваны привлечь внимание к этой глобальной проблеме.

Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, бутылки и различные емкости — самые распространенные виды пластикового мусора, который мы «производим» каждый день. Лишь пять процентов от его объема в конечном итоге подвергается переработке и используется повторно в быту и жизни.

Известно, что пластик разлагается около двух сотен лет. Попадая в землю, он распадается на мелкие частицы и начинает выбрасывать в окружающую среду химические вещества, добавленные в него при производстве. Через грунтовые воды микрогранулы пластика и его химикаты просачиваются к ближайшим источникам воды, что нередко приводит к массовой гибели животных. По данным экологов ООН, каждый год в океан попадает около 13 миллионов тонн пластиковых отходов, которые под воздействием солнечных лучей распадаются на мелкие частицы. Микрогранулы пластика накапливают на своей поверхности стойкие токсические вещества. Они попадают в желудки морских млекопитающих и птиц. Ежегодно от этого погибают десятки тысяч птиц, китов, тюленей, черепах.

России с 1992 года традиционно Международный день Матери-Земли считается днем общественных организаций, которые проводят в этот день различные экологические мероприятия и акции. По традиции в этот день все желающие могут принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц.