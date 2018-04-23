Порядка 16 тыс. человек приняли участие в субботнике в Жуковском

В подмосковном Жуковском в субботнике, который прошел 21 апреля, приняли участие порядка 16 тысяч жителей, они привели в порядок дворы и парки, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Шестнадцать тысяч человек приняли участие в субботнике в Жуковском. Экологическая акция прошла 21 апреля во всей Московской области . Преобразились десятки дворов наукограда, прошлогодний мусор вывезли с парков, лесов, собрали сухостой, листья, местами покрасили бордюры и ограды», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что активное участие в уличной уборке приняли местные жители и сотрудники муниципальных предприятий: администрации, школ и детских садов, учреждений культуры и дополнительного образования, МФЦ, соцзащиты и других.

Основными точками проведения экологического мероприятия стали: лес около платформы «Отдых», Цаговский лес, Треугольный лес и берег реки Быковка. Уборка прошла и в городских дворах по улицам Чкалова, Гагарина, Гудкова, Левченко, Амет-хан Султана, Туполева и других.