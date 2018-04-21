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Дошкольников Югры познакомили с природным парком «Нумто»
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Дошкольников Югры познакомили с природным парком «Нумто» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Воспитанники детского сада «Сказка» города Белоярский в рамках XVI Международной экологической акции «Марш парков-2018» посетили природный парк «Нумто».
Как сообщает МК «Югра», сотрудники отдела экологического просвещения природного парка и детской библиотекой организовали для детей экскурсию с элементами викторины «Вкусное лукошко», а также показали сказку «Ягодка-брусничка». В конце экскурсии все детишки получили сладкие подарки.
Напомним, что «Марш парков» (официальное название — Дни заповедников и национальных парков) — это международная крупномасштабная природоохранная акция, которая проводится ежегодно во многих странах мира.
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