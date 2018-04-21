В «Сокольниках» стартовал всероссийский экологический субботник 

Почти 1000 волонтеров собрались на открытие Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна‐2018» в парке «Сокольники».
Это уже пятый по счету всероссийский
эко-субботник. С 21 апреля до 21 мая жители городов по всей России будут участвовать в акциях по высадке деревьев и уборке мусора в парках, на пляжах и по берегам водоемов.
В «Сокольники» сегодня на уборку кроме местных жителей вышли сотрудники государственных организаций, частных, компаний и москвичи, которые пожелали сделать вклад в благоустройство парка.