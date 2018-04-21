Ещё
В «Сокольниках» стартовал всероссийский экологический субботник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Сокольниках» стартовал всероссийский экологический субботник 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Почти 1000 волонтеров собрались на открытие Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна‐2018» в парке «Сокольники».
Это уже пятый по счету всероссийский
эко-субботник. С 21 апреля до 21 мая жители городов по всей России будут участвовать в акциях по высадке деревьев и уборке мусора в парках, на пляжах и по берегам водоемов.
В «Сокольники» сегодня на уборку кроме местных жителей вышли сотрудники государственных организаций, частных, компаний и москвичи, которые пожелали сделать вклад в благоустройство парка.
360tv.ru: последние новости
В «Сокольниках» стартовал всероссийский экологический субботник Прокуратура Челябинска потребовала закрыть опасный завод Полигон — не просто куча мусора. Глава подмосковного «Экоконтроля» рассказал о важности экологического воспитания
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство28
Скончалась Нина Дорошина163
В Сети всплыли эротические фото Собчак172
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили31
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни63
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение