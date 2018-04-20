Проблемы экологии обсудили в Тольятти

Кто загрязняет воздух в городе Тольятти ? Именно на такой вопрос пытались ответить ведущие специалисты города на круглом столе в институте экологии Волжского бассейна РАН

Проблему загрязнения воздуха в институте экологии Волжского бассейна РАН обсуждают не первый раз. Город окружен заводами, а согласно данным администрации Тольятти, на 1000 жителей приходится более 300 легковых автомобилей. Врио директора института экологии Волжского бассейна РАН Сергей Саксонов рассказал: «Заводы химические — на первом месте. Возможно, но это не совсем так. У нас еще в городе есть транспорт, которого огромное количество. Но это еще не все. Вокруг города находятся полигоны свалок и периодически они горят, там происходят процессы разложения, это тоже загрязнение воздушного бассейна».

Предложить свои пути выхода может каждый. Юлия Беляева ведет собственную научную работу в институте экологии. Она уверена: деревья являются хорошим индикатором загрязнения в атмосфере. Главный негативный эффект на растения оказывают автомобильные выхлопы и выбросы заводов: «Нам необходимо обновлять биоразнообразие нашего города. Необходимо озеленять город, потому что растения показывают, что есть негативное влияние, но при этом они негативные влияния впитывают и нам дают чистый воздух. Необходимо, в первую очередь, заняться озеленением, заменой старых особей на новые особи — более сильные и крепкие. Это не только деревья, также кустарники».

Оценивают чистоту атмосферы на восьми специальных гидрометеостанциях, которые берут пробы воздуха по всему городу. «В 2017 году специалистами отобрано более 50 тысяч проб атмосферного воздуха. Нарушение предельно допустимых концентраций зафиксированы в 30 пробах. В целом, атмосферный воздух в Тольятти по итогам наблюдений за 2017 год оценивается как повышенный», — озвучила данные директор Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова.

Чтобы решить проблему с загрязнением воздуха, считают специалисты, необходимо сажать больше деревьев и развивать общественный транспорт, а также существующую дорожную инфраструктуру. Кроме этого, ответственность за экологию в регионе, прежде всего, лежит на ее жителях.