Башкирскую компанию наказали за загрязнение серой в Альметьевске 

Отходы технической серы обнаружили в Альметьевске на площади 350 квадратных метров. Как отмечается в сообщении пресс-службы минэкологии РТ, сотрудники транспортной компании из Башкирии фасовали серу на улице, а не в специальном помещении, как того требуют правила. Загрязненный участок выяснили инспекторы Юго-Восточного территориального управления министерства. Экологи объяснили, при хранении технической серы и других подобных веществ на открытом воздухе, есть риск загрязнения окружающей среды. В данном случае, отходы серы вместе с талыми и ливневыми водами растеклись по участку. По факту вынесено постановление об административном наказании.