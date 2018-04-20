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Новое Девяткино проверили экологи
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Новое Девяткино проверили экологи 

Ivyborg.ru 55 минут назад
Совместный рейд комитета по экологическому надзору Ленинградской области, Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу и межрайонной природоохранной прокуратуры на территорию Новодевяткиноского сельского поселения не выявил ущерба природе, опасности для жизни человека в населенном пункте и окрестностях.
Участники выезда проверили информацию муниципальных депутатов о якобы имевших место нарушениях экологического законодательства со стороны компании «Петросервис». На территории промышленной зоны контрольные органы обнаружили две печи предприятия, используемые для кремирования биологических отходов, осуществляемого по договору с управлением ветеринарии. В настоящий момент предприятие также проходит процедуру лицензирования в области обращения с отходами в департаменте Росприроднадзора по СЗФО. На печи, установленные на производственной площадке, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.
У общества есть положительное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.
Установленные печи имеют несколько степеней очистки воздуха, по технологии попадание продуктов горения в атмосферу исключено. Предприятие расположено в промышленной зоне и полностью соответствует требованиям к санитарно-охранной зоне.
По итогам работы комиссии, было отмечено, что факты изложенные в обращении муниципальных депутатов, не подтвердились, поводы для принятия мер административного реагирования в отношении общества в настоящий момент отсутствуют..
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