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Интерактивный урок-размышление прошел в одной из библиотек Выхина-Жулебина
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Интерактивный урок-размышление прошел в одной из библиотек Выхина-Жулебина 

Управа района Выхино-Жулебино 28 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Интерактивный урок-размышление «Сохраним планету вместе» прошел в библиотеке № 109 района Выхино-Жулебино.
Участники экологического урока ознакомились с понятием «экологическая безопасность», узнали, что такое экологическая среда и от чего загрязняется окружающая среда. Интерактивная презентация показала ребятам, что нужно делать для охраны чистоты воздуха и воды.
В экологической игре детям было предложено ответить на вопросы: «Что было бы, если не было на Земле природы?» и «Что было бы, если на земле исчезнут моря?». (вт)
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