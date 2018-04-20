Интерактивный урок-размышление прошел в одной из библиотек Выхина-Жулебина

Интерактивный урок-размышление «Сохраним планету вместе» прошел в библиотеке № 109 района Выхино-Жулебино.

Участники экологического урока ознакомились с понятием «экологическая безопасность», узнали, что такое экологическая среда и от чего загрязняется окружающая среда. Интерактивная презентация показала ребятам, что нужно делать для охраны чистоты воздуха и воды.

В экологической игре детям было предложено ответить на вопросы: «Что было бы, если не было на Земле природы?» и «Что было бы, если на земле исчезнут моря?». (вт)