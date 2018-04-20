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Число выбросов в Прикамье незначительно снизилось
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Число выбросов в Прикамье незначительно снизилось 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
По данным федерального статистического наблюдения за 2017 год в Пермском крае действовало 36,7 тыс. стационарных источников загрязнения.
Валовый выброс в атмосферу края в прошедшем году составил 310,8 тыс. тонн загрязняющих веществ. 95,3% из них составили жидкости и газы, 4,7% — твердые субстанции.
По сравнению с 2016 годом объем выбросов по краю вырос на 1,9 тыс. тонн (+0,6%). Из общего количества предприятий (обследовано — 947), 89% имеют установленный норматив предельно допустимых выбросов.
Больше всего «чадят» предприятия транспорта и добычи полезных ископаемых, их выбросы составили 62,8%. В 2017 году главным загрязняющим компонентом стали углеводороды (39,2%). Это следствие работы компаний трубопроводного транспорта. Вторым по объему загрязняющим компонентом стал угарный газ (оксид углерода, 22,1%). Он образуется от работы автомобильного транспорта, использующего различный виды топлива.
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