В Челябинской области прокуратура требует остановить работу токсичного завода

Экологи Челябинской области празднуют небольшую победу. После их активных выступлений и публикаций в СМИ прокуратура обратила внимание на небольшой завод в Копейске , чьи выхлопы доходят даже до Челябинска , пишут местные СМИ.

Прокурорская проверка установила, что в Копейске работает предприятие ООО «Инвестиционные промышленные технологии», нарушающее действующее законодательство: отсутствует специальное разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ; нет проекта санитарно-защитной зоны; не проводился анализ выбросов вредных веществ; не разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов; не проводятся мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в период неблагоприятных метеорологических условий.

По итогам проверки в отношении предприятия возбудили два административных дела: за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и несоблюдение экологических требований. Кроме того, прокуратура с учётом опасности выбросов направила в городской суд Копейска требование о приостановке деятельности завода.

Поводом для проверки стали публикации в СМИ. Журналистам об опасном производстве по производству ферровольфрама сообщили активисты-экологи, которые говорили, что выбросы предприятия серьёзно портят воздух в радиусе многих километров. В воздухе при этом появляется «стойкий химический запах», который чувствуется даже в Челябинске, где и так экологическая обстановка оставляет желать лучшего.