В СФ намерены обратиться с парламентским запросом к правительству о создании экологических фондов

«Сегодня это серьезная проблема, которую надо решать. Создание экологических фондов поддерживают практически все органы власти. Я считаю, нам имеет смысл обратиться в правительство с парламентским запросом, чтобы акцентировать внимание на этой теме. Я, во всяком случае, буду это инициировать», — сказала И. Гехт.

Сенатор пояснила, что такие фонды призваны решить ряд задач. Во-первых, уточнила И. Гехт, экологические фонды помогут использовать штрафы и плату за негативное воздействие на окружающую среду на ликвидацию и профилактику возможного ущерба. С другой стороны, экологические фонды обеспечат решению вопросов, связанных с окружающей природной средой, публичный характер. «Людям очень важно знать, какие мероприятия планирует государство, в какой последовательности и какие средства на это будут выделены. Когда они это видят, я думаю, очень многих протестных вещей, недовольства можно избежать», — добавила сенатор.

И. Гехт выразила надежду, что экологические фонды будут созданы в ближайшее время, так как проблемы в сфере экологии продолжают накапливаться. «Если мы сейчас не разработаем систему стимулирования, систему компенсации, то, на самом деле, мы никогда экологические проблемы не решим», — сказала сенатор.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что члены верхней палаты парламента рассчитывают в 2017 г. законодательно урегулировать создание экологических фондов.