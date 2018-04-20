Завтра в Калининграде пройдёт экологический субботник 

Общегородской экологический субботник пройдет в Калининграде завтра, 21 апреля. Традиционно в нем примут участие сотрудники предприятий и организаций, администрация города, ЖЭУ, управляющие компании, а также активисты из числа горожан. Работы по весенней уборке будут организованы в городских парках и скверах, на территориях учреждений образования и нестационарных торговых объектов.
В этом году члены правительства Калининградской области примут участие во Всероссийском эко-субботнике «Зеленая весна — 2018» на территории Детской областной больницы.
К майским праздникам в Калининграде приведут в порядок зеленые зоны и места массового отдыха.