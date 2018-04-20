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Завтра в Калининграде пройдёт экологический субботник
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Завтра в Калининграде пройдёт экологический субботник 

Вести Калининград 52 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Общегородской экологический субботник пройдет в Калининграде завтра, 21 апреля. Традиционно в нем примут участие сотрудники предприятий и организаций, администрация города, ЖЭУ, управляющие компании, а также активисты из числа горожан. Работы по весенней уборке будут организованы в городских парках и скверах, на территориях учреждений образования и нестационарных торговых объектов.
В этом году члены правительства Калининградской области примут участие во Всероссийском эко-субботнике «Зеленая весна — 2018» на территории Детской областной больницы.
К майским праздникам в Калининграде приведут в порядок зеленые зоны и места массового отдыха.
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