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Деятельность полигона «Скоково» осуществляется строго в рамках лицензии
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Деятельность полигона «Скоково» осуществляется строго в рамках лицензии 

Портал органов государственной власти Ярославской области 44 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Полигон ОАО «Скоково» внесен в государственный реестр объектов размещения отходов и имеет соответствующую лицензию на деятельность по обращению с отходами. В соответствии с лицензией от 7 марта 2018 года № (76)-1750-СТОУР/П ОАО «Скоково» осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и размещению отходов 4-го класса опасности. Сбор и размещение отходов осуществляются на полигоне в рамках лицензии.
— На полигоне размещаются твердые коммунальные отходы, крупногабаритные отходы населения и промышленные отходы 4-го и 5-го классов опасности, разрешенные к размещению. Отходы 5-го класса опасности не требуют лицензии, — рассказал директор ОАО «Скоково» Константин Симонов.
При размещении отходов строго соблюдаются санитарные требования и инструкция по эксплуатации полигонов.
В ежедневном режиме в процессе размещения отходов задействовано девять единиц техники: два экскаватора, погрузчик, уплотнитель отходов, пять бульдозеров.
Справка
Согласно инвентаризации объекта, проведенной в 2017 году, общая площадь земельного участка — 60,1 гектара. Оставшаяся незаполненная площадь полигона, пригодная для складирования бытовых и промышленных отходов, — 10,36 гектара. Проектная вместимость — 9900 тысяч кубометров. Объем накопленных отходов по состоянию на 1 января 2018 года, включая изолирующие материалы, — 4629,048 тысячи кубометров, что составляет 46,8 процента проектной вместимости полигона. Оставшаяся общая вместимость — 5271 тысяча кубометров (в том числе бытовые и промышленные отходы — 4467,2 тысячи кубометров, изолирующий грунт — 803,8 тысячи кубометров).
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Определен региональный оператор по обращению с ТБО Заявки, поступившие на конкурс по отбору регионального оператора в сфере коммунальных отходов, рассмотрены комиссией В Ярославле приступает к работе экспертная группа по вопросу размещения в «Скоково» твердых бытовых отходов из Москвы
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