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Мир дикого Дагестана. Фоторепортаж
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Мир дикого Дагестана. Фоторепортаж 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
22 апреля во всем мире отмечается День Матери-Земли. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН, чтобы привлечь внимание общества к экологическим проблемам планеты и укрепить гармонию людей с природой.
На Кавказе обитает множество редких видов животных, для сохранения которых создана не одна охраняемая территория. В том числе — Дагестанский природный заповедник. Он находится в Турумовском районе, на северо-востоке республики, на границе суши и Каспийского моря, поэтому некоторые его места недоступны для простого туриста.
На берегу залива обитают животные, занесенные в российскую и республиканскую Красные книги, — это кудрявый пеликан, малый баклан, орлан-белохвост и другие. Показываем некоторых из них.
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