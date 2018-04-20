Мир дикого Дагестана. Фоторепортаж

22 апреля во всем мире отмечается День Матери-Земли. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН , чтобы привлечь внимание общества к экологическим проблемам планеты и укрепить гармонию людей с природой.

На Кавказе обитает множество редких видов животных, для сохранения которых создана не одна охраняемая территория. В том числе — Дагестанский природный заповедник. Он находится в Турумовском районе, на северо-востоке республики, на границе суши и Каспийского моря, поэтому некоторые его места недоступны для простого туриста.

На берегу залива обитают животные, занесенные в российскую и республиканскую Красные книги, — это кудрявый пеликан, малый баклан, орлан-белохвост и другие. Показываем некоторых из них.