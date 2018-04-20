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Областная лаборатория: полигон «Скоково» заполнен на 49 процентов
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Областная лаборатория: полигон «Скоково» заполнен на 49 процентов 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Сегодня ярославцам рассказали об инвентаризации полигона «Скоково», куда повезут московский мусор. Специалисты изучали отходы, которые там хранятся, и изучали возможность приёма новых.
— Полигон заполнен на 49% и потенциальный срок его эксплуатации составляет более 20 лет, — сказала заместитель руководителя филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений» по Ярославской области Екатерина Березина. — Его площадь — 61 гектар, отходами занято чуть больше 39 гектар. То, что за год планируется привезти из Москвы, займёт 4% от общей мощности полигона.
До кого долетит мусорный ветер: бывший эколог «Скоково» — о ситуации на полигоне.
Инвентаризация, уточнили, проводится один раз в пять лет.
— Поэтому только через пять лет можно будет узнать в следующий раз, насколько будет занят полигон после завоза туда московского мусора, — добавила Екатерина Березина.
Работать с местными отходами теперь будут москвичи. Заниматься мусором в Ярославле будет столичная фирма «Хартия». Но ещё до того, как об этом сказали официально, разразился скандал — ярославцы вышли на митинг против ввоза столичного мусора на полигоны Ярославской области.
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