Областная лаборатория: полигон «Скоково» заполнен на 49 процентов

Сегодня ярославцам рассказали об инвентаризации полигона «Скоково», куда повезут московский мусор. Специалисты изучали отходы, которые там хранятся, и изучали возможность приёма новых.

— Полигон заполнен на 49% и потенциальный срок его эксплуатации составляет более 20 лет, — сказала заместитель руководителя филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений» по Ярославской области Екатерина Березина . — Его площадь — 61 гектар, отходами занято чуть больше 39 гектар. То, что за год планируется привезти из Москвы , займёт 4% от общей мощности полигона.

До кого долетит мусорный ветер: бывший эколог «Скоково» — о ситуации на полигоне.

Инвентаризация, уточнили, проводится один раз в пять лет.

— Поэтому только через пять лет можно будет узнать в следующий раз, насколько будет занят полигон после завоза туда московского мусора, — добавила Екатерина Березина.