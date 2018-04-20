В озере под Ростовом массово гибнет рыба 

В Александровском озере, которое находится рядом с одноименным хутором в Аксайском районе Ростовской области, произошел массовый мор рыбы. Об этом со ссылкой на фотографии очевидцев сообщает издание DonDay. При этом они отмечают, что почерневшая вода источает неприятный запах, а окрестности водоема превратились в болото. Местные жители стали связывать такую экологическую ситуацию с работой очистных сооружений кондитерской фабрики «Мишкино». Тем не менее, на самом предприятии журналистов уверили, что причина вовсе не в них. «Недавно была такая ситуация, например, в Таганрогском заливе. С работой нашего предприятия это не связано. У нас есть все документы и разрешения о безопасности нашей деятельности для экологии. Ежемесячно мы производим анализ сточных вод», — рассказал один из представителей предприятия. Также он отметил, что очистные сооружения выводят сточные воды не в Александровское озеро, а в балку, которая находится от водоема за километр. Прокуратура в прошлом году не выявила нарушений в работе предприятия.