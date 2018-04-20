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Министр природы РФ обсуждает в Иркутске очистные на Байкале и ликвидацию хранилищ БЦБК
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Министр природы РФ обсуждает в Иркутске очистные на Байкале и ликвидацию хранилищ БЦБК 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Совещание проходит в закрытом режиме, журналистов на него не допустили. Источник в правительстве подтвердил, что на встрече, помимо федерального министра, присутствует иркутский министр природы Андрей Крючков. Совещание посвящено борьбе с нелегальной заготовкой древесины, проектированию и возведению очистных сооружений в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 гг.», а также ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.
Самым крупным подобным объектом в Приангарье являются залежи шлам-лигнина, который после варке целлюлозы в БЦБК собирали в Байкальске на специальных картах-накопителях. Последняя проверка выявила, что накопленных отходов здесь вдвое больше ранее заявленных — около 3,5 млн тонн.
Достоверно известно, что резонансный вопрос сужения водоохранной зоны Байкала, распоряжение о котором премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в начале апреля, на встрече не обсуждался.
Фото РИА Новости
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