Площадь национального парка «Атарская Лука» увеличат до 50 тысяч гектаров

Также планируется выбрать новое название для природной территории федерального значения.

В состав территории проектируемого национального парка кроме «Атарского» кластера, включающего три излучины реки Вятка, планируется внести два дополнительных участка: «Немдинский» и «Котельничский». Таким образом, предполагается увеличить площадь будущего нацпарка в полтора раза и довести до 50 тысяч гектаров.

«Немдинский» участок расположен вдоль реки Немда и входит в состав существующего государственного природного заказника регионального значения «Пижемский». В нем находится целый ряд охраняемых территорий регионального значения. «Котельничский» участок расположен в Котельничском районе на правобережье реки Вятки и включает в себя памятник природы регионального значения –местонахождение парейазавров в районе города Котельнича

Развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — это вопрос, который министерство охраны окружающей среды держит на особом контроле. В первую очередь речь идет о создании ООПТ федерального значения «Атарская Лука».

В этом году произошло важное для региона событие в этом отношении: в марте, по предложению областного министерства, Минприроды РФ одобрило включение данной территории в виде кластерных участков в концепцию развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения до 2022 года. Это значит, что вопрос о появлении национального парка «Атарская Лука» решен положительно.

«Это именно то, к чему мы шли на протяжении нескольких лет. Конечно, впереди предстоит серьезная работа: корректировка проектной документации по границам и режиму функционирования этой охраняемой природной территории, согласование данных вопросов с местной властью, общественные обсуждения с населением. В этом процессе будет важно находить компромиссы между интересами местных природопользователей, жителей районов и задачей по сохранению этих уникальных для нашего региона природных ландшафтов», — сообщила министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

Закрепление за этой территорией статуса национального парка в ведомстве считают просто необходимым, поскольку таким образом удастся сохранить в интересах будущих поколений не только редкую флору и фауну, живописные ландшафты, участки реки Вятки и ее берега от браконьерства, разработки недр, размещения производственных объектов, но и развивать экологический туризм. Это позволит повысить привлекательность региона и привлечь дополнительное финансирование федерального центра на создание и развитие нацпарка.

Кроме того, в министерстве сообщили, что в связи с изменением подхода в развитии территории (по кластерному типу) и расширением географии, планируется проведение общественных обсуждений по выбору названия ООПТ федерального значения. В ведомстве отмечают, что в качестве одного из вариантов рассматривается название «Национальный парк „Вятский“.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области