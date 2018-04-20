День Земли отметят в «Лосином острове» 

В двух экологических центрах национального парка состоятся праздничные программы для жителей Москвы и Подмосковья.
В Дендрарии и центре «Чаепитие в Мытищах» в субботу, 21 апреля, пройдут экопрограммы, посвященные Дню Земли, и экологические субботники.
В Дендрарии состоится акция «Хорошие и добрые дела» по сбору мусора и уборки на территории экоцентра.
Помимо этого гости примут участие в мастер-классе, где изготовят первомайские сувениры и подарки, а также станут участниками викторин и игр, узнают увлекательные истории о национальном парке «Лосиный остров», посмотрят фильм, приуроченный к празднику. Мероприятие завершится всеобщим чаепитием из настоящего русского самовара.
Участие в мероприятии свободное.
Справки по телефону: +7 (495) 798-17-09, +7 (968) 672-45-83.