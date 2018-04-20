Ещё
День Земли отметят в «Лосином острове»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День Земли отметят в «Лосином острове» 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В двух экологических центрах национального парка состоятся праздничные программы для жителей Москвы и Подмосковья.
В Дендрарии и центре «Чаепитие в Мытищах» в субботу, 21 апреля, пройдут экопрограммы, посвященные Дню Земли, и экологические субботники.
В Дендрарии состоится акция «Хорошие и добрые дела» по сбору мусора и уборки на территории экоцентра.
Помимо этого гости примут участие в мастер-классе, где изготовят первомайские сувениры и подарки, а также станут участниками викторин и игр, узнают увлекательные истории о национальном парке «Лосиный остров», посмотрят фильм, приуроченный к празднику. Мероприятие завершится всеобщим чаепитием из настоящего русского самовара.
Участие в мероприятии свободное.
Справки по телефону: +7 (495) 798-17-09, +7 (968) 672-45-83.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Почти 600 москвичей приняли участие в первом субботнике на территории «Лосиного острова» Школьникам 21-го века о трагедии века 20-го Ярмарка выходного дня в 2018 году продолжит свою работу на улице Миллионная
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300331
Первый русский бордель назвали спасением нации191
Первый легальный бордель открывается в России350
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой80
Поклонская ответила Порошенко про князей329
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
09:54
Турция вывела свой золотой запас из США
Экономика
00:44
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Общество Политика
00:44
Галкина смутила «беременная» Пугачева
Шоу-бизнес
04:52
Табаков посмертно получил приз ММКФ
Шоу-бизнес Общество
01:07
Заворотнюк поставила точку в изматывающих отношениях
Шоу-бизнес
00:23
50 регионов участвуют в ярмарках выходного дня
Новости Москвы
00:47
Исправность фонтанов на Манеже проверят 20 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение