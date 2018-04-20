Почти 600 москвичей приняли участие в первом субботнике на территории «Лосиного острова»

Основные работы состоялись на территории Лосиноостровского и Яузского лесопарков.

В национальном парке «Лосиный остров» в минувшую субботу, 14 апреля, прошли первые весенние городские субботники. Территории экологических центров благоустраивались силами 50 волонтеров, а самыми массовыми площадками для уборки стали Лосиноостровский и Яузский лесопарки. Здесь в работе по благоустройству приняли участие около 200 человек.

Как отметили в национальном парке «Лосиный остров», всего, по предварительным подсчетам, участниками акции по уборке территории национального парка стали более 600 человек.

Следующий субботник пройдет 21 апреля, а присоединиться к участникам может каждый желающий.