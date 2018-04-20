В Казани нашли свалку с ртутными лампами и личными делами больных 

Свалку обнаружили во время вертолетного облета. Фото: eco.tatarstan.ru В казанском поселке Мирный нашли нелегальную свалку. Ее обнаружили с воздуха во время вертолетного облета, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Фото: eco.tatarstan.ru Строительным мусором захламлена территория общей площадью более 100 кв. метров. Помимо древесных отходов, пластика и гипсокартона, на свалке нашли ртутные лампы и личные дела больных.
Фото: eco.tatarstan.ru Экологи рассчитывают ущерб, нанесенный окружающей среде.
Читайте также:
Противники «мусорного» завода еще раз сказали, что не поедут в Европу
Сброс нечистот в Казанку ликвидирован