В Казани нашли свалку с ртутными лампами и личными делами больных

Свалку обнаружили во время вертолетного облета. Фото: eco.tatarstan.ru В казанском поселке Мирный нашли нелегальную свалку. Ее обнаружили с воздуха во время вертолетного облета, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ

Фото: eco.tatarstan.ru Строительным мусором захламлена территория общей площадью более 100 кв. метров. Помимо древесных отходов, пластика и гипсокартона, на свалке нашли ртутные лампы и личные дела больных.

Фото: eco.tatarstan.ru Экологи рассчитывают ущерб, нанесенный окружающей среде.

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