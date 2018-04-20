Экоштаб Общественной палаты РФ возглавит Валерий Фадеев

Координационный совет по вопросам экологической безопасности граждан планируют создать при Общественной палате РФ . Инициатором идеи выступил председатель Общественного совета Федерального агентства водных ресурсов Виктор Иванович Данилов-Данильян.

По замыслу разработчиков этого проекта, деятельность Координационного совета должна способствовать реализации Стратегии экологической безопасности России , рассчитанной до 2025 года. Новая структура возьмет на себя функции привлечения внимания общества к наиболее значимым вопросам экологического развития страны. Координационный совет, как ожидается, также возьмет на себя роль своеобразного «мозгового танка» по вопросам экологии: на его платформе будет осуществляться проведение глубокого и всестороннего анализа экологических проблем и конкретных регионов, и РФ в целом.

Планируется, что к участию в работе Координационного совета будут приглашены представители общественных советов при крупнейших ведомствах, чья деятельность имеет прямое отношение к экологической повестке: Минприроды РФ, Рослесхоза , Росприроднадзора, Росводресурсов, Роснедр и Росгидромета . Согласно ожиданиям авторов проекта, в состав новой структуры войдут также представители Совета безопасности РФ , члены Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды, выходцы из академической и экспертной среды.

Возглавить Координационный совет предложено секретарю Общественной палаты РФ Валерию Фадееву

Как отметила председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева , новая структура будет ориентирована на решение проблем, устранение которых требует тесного взаимодействия сразу нескольких ведомств.

«Примером в данном случае может служить как обеспечение должного качества рекреационной среды в курортных зонах, так и обустройство или рекультивация мусорных полигонов. Принципиальное значение имеет то, что совет сосредоточится на решении вопросов «народной повестки», т.е. тех экологических проблем, которые имеют прямое отношение к безопасности граждан или вызывают с их стороны серьезную обеспокоенность. Последнее касается в том числе конфликтов между общественностью и представителями власти», — отметила она.

Также Дударева подчеркнула, что отбор выносимых на обсуждение в совете проблем будет налажен «ествественным путем» в соответствии с обращениями граждан в Комиссию по экологии и охране окружающей среды ОП РФ. Кроме того, создание Координационного совета не потребует каких-либо затрат на аналитическое обеспечение его работы.

«Соответствующие задачи планируется решать за счет «объединения мощностей» уже действующих структур. В рамках ОП РФ работу в этом направлении уже ведут аналитический отдел и отдел обращений граждан. Аналогичные структуры имеются и в заинтересованных в развитии диалога государственных ведомствах», — рассказала Дударева.

Наконец, она также заверила, что к участию в работе совета будут приглашены ведущие эксперты в вопросах экологии.