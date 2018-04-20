Генпрокуратура «завернула» проект рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината

Напомним, проект рекультивации лег в основу контракта по ликвидации отходов комбината между Минприроды Иркутской области и компанией «Росгеология». После признания его «несоответствующим» министру природы Приангрья было внесено представление, подтвердили «ФедералПресс» в экологической общественной организации «Зеленый фронт».

«Росгеология» уже несколько лет пытается «протащить» опасный для Байкала проект. В документе множество нарушений — по итогам публичных слушаний я исписал 7 листов. Главное нарушение — полное отсутствие выбранной технологии, в рамках которой планируется ликвидировать токсичные отходы комбината, — объяснил для «ФедералПресс» председатель «Зеленого Фронта» Сергей Виноградов . — Если кратко — они якобы сделают лигнин густым, и уже эту массу будут ликвидировать, но каким способом они это будут делать — ни слова. При этом отходы комбината они внезапно называют нетоксичными и относят всего лишь к пятому классу опасности».

Виноградов призывает общественность региона внимательно следить за проектом техзадания, который правительство Иркутской области заказало для корректировки проекта. По словам эколога, он написал уже несколько писем по этому вопросу губернатору Приангарья, но ответа не получил.

Сегодня, 20 апреля, министр природы РФ Сергей Донской проведет в Иркутске совещание о мерах борьбы с нелегальной заготовкой древесины в Приангарье, ходу проектирования и строительства очистных сооружений в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», а также обсудит ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба. Самым крупным таким объектом являются залежи в Байкальске шлам-лигнина, который после варке целлюлозы в БЦБК собирали на специальных картах-накопителях. Последняя проверка выявила, что накопленных отходов здесь вдвое больше ранее заявленных — около 3,5 млн тонн.