В Самарском зоопарке в День Земли воспитанникам школы-интерната рассказали о защите окружающей среды

Уборка улиц и территорий, посадка деревьев, экологические выставки — только малая часть того, что делают в День Земли. Об этом воспитанникам школы-интерната рассказали работники Самарского зоопарка.

Как сберечь природу, какие животные и растения находятся в Красной книге и как их сохранить — в Самарском зоопарке рассказывают воспитанникам 111-го интерната. После этого дети День Земли называют лучшим праздником. «Это очень хороший праздник, субботники проводят, за природой ухаживают, животных защищают, я думаю, что это лучший праздник, если бы вообще бы его не было, тогда бы вообще у нас природа была бы вся грязная и некрасивая», — поделилась мнением ученица школы-интерната № 111 Анжелика Никифорова.

Студенты педагогического университета тоже не остались в стороне от праздника. Знания, полученные от работников зоопарка, будущие учителя будут передавать младшему поколению. Студентка СГСПУ Валентина Карякина призналась: «Да, конечно, у нас профиль начальные классы, организация внеурочной деятельности, в первую очередь, мы пришли сюда, чтобы ознакомиться и просвещать будущее поколение. Нужно помнить о тех животных, которые занесены в Красную книгу, напоминать о них».

Этот праздник существует уже около 50 лет и напоминает: каждый может внести посильный вклад в экологическое благополучие своего родного края. «Конечно, каждый старается что-то хорошее в этот день сделать, это, например, провести большой субботник в этот день, или посадку деревьев, или уборку прибрежной какой-то территории. А детей мы стараемся просто просвещать и рассказывать, это тоже большое дело — объяснить детям, что правильно делать и что можно полезного сделать для природы», — пояснила заведующая научно-просветительским отделом Самарского зоопарка Алена Киреева.