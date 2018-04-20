Ещё
Министр природы РФ присоединится к субботнику в Приангарье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр природы РФ присоединится к субботнику в Приангарье 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской прибудет с рабочим визитом в Иркутск 20 апреля, где проведет совещание по вопросам борьбы с нелегальной вырубки леса, а также проверит ход проектирования и строительства очистных сооружений рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.
21 апреля министр примет участие в экосубботнике в Прибайкальском национальном парке 21 апреля. Вместе с сотрудниками Росприроднадзора представителями властей области и волонтерами он будет участвовать в ликвидации незаконной стихийной свалки мусора.
Во время субботника также планируется установить информационные щиты на территории парка.
Кстати, подобные экологические субботники под общим названием «Зеленая весна» 21 апреля пройдут по всей России. Их цель — уборка прибрежных зон, городских пляжей, парков и территорий вблизи населенных пунктов. В ряде регионов в этот день, там где позволяет погода, будут высажены деревья.
АиФ Иркутск: последние новости
В Иркутске может появиться профессиональная охрана школ и детсадов Велоночь пройдет в Иркутске 22 июля Во льдах Балтики застряли корабли нескольких европейских компаний
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой17
РФ признала неспособность создавать спутники487
Первый легальный бордель открывается в России313
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение621
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии456
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение