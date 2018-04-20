Министр природы РФ присоединится к субботнику в Приангарье

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской прибудет с рабочим визитом в Иркутск 20 апреля, где проведет совещание по вопросам борьбы с нелегальной вырубки леса, а также проверит ход проектирования и строительства очистных сооружений рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.

21 апреля министр примет участие в экосубботнике в Прибайкальском национальном парке 21 апреля. Вместе с сотрудниками Росприроднадзора представителями властей области и волонтерами он будет участвовать в ликвидации незаконной стихийной свалки мусора.

Во время субботника также планируется установить информационные щиты на территории парка.

Кстати, подобные экологические субботники под общим названием «Зеленая весна» 21 апреля пройдут по всей России. Их цель — уборка прибрежных зон, городских пляжей, парков и территорий вблизи населенных пунктов. В ряде регионов в этот день, там где позволяет погода, будут высажены деревья.