Ещё
Германия — лидер по переработке мусора в Евросоюзе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия — лидер по переработке мусора в Евросоюзе 

ИнформУпак 37 минут назад
Следующие в рейтинге после Германии — Австрия с показателем 58% и Словения с Бельгией — по 54%. Замыкают список Греция (17%), Румыния (13,3%) и Мальта (7,1%), которые оказались наименее эффективными в области вторичной переработки отходов.
Несмотря на хорошие показатели в Германии, количество мусора на душу населения там гораздо выше, чем в остальных странах ЕС. В 2016 году на одного немца пришлось 626 кг отходов против среднего показателя по Европе — 482 кг. Больше мусора в тот год собрали лишь жители Дании — 777 кг на человека.
ИнформУпак: последние новости
Кемеровское предприятие начнет выпускать флексу В Великобритании хотят запретить пластиковые трубочки Почти на четверть вырос объем ввезенных полиэтиленов в Казахстан в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение544
Сотрудники МИД РФ эвакуированы24
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии428
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть87
Лондон арестовал яхту российского миллиардера71
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение