Следующие в рейтинге после Германии
— Австрия
с показателем 58% и Словения
с Бельгией
— по 54%. Замыкают список Греция
(17%), Румыния
(13,3%) и Мальта
(7,1%), которые оказались наименее эффективными в области вторичной переработки отходов.
Несмотря на хорошие показатели в Германии, количество мусора на душу населения там гораздо выше, чем в остальных странах ЕС
. В 2016 году на одного немца пришлось 626 кг отходов против среднего показателя по Европе — 482 кг. Больше мусора в тот год собрали лишь жители Дании
— 777 кг на человека.