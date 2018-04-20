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В Сергиево‑Посадском районе построят современный мусороперерабатывающий комплекс
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В Сергиево‑Посадском районе построят современный мусороперерабатывающий комплекс 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Высокотехнологичный мусороперерабатывающий комплекс, соответствующий европейским экологическим требованиям и стандартам, возведут в Сергиево-Посадском районе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.
В Сергиево-Посадском районе прошло совещание, участники которого обсуждали проект строительства современного мусороперерабатывающего предприятия. В дискуссии приняли участие экологи, общественные активисты, депутаты районного совета, сотрудники Минэкологии и представители компании «РТ-Инвест».
«В районе будет построен современный, высокотехнологичный мусороперерабатывающий комплекс, соответствующий европейским экологическим требованиям и стандартам. На предприятии оборудуют сортировочные линии, площадку для производства компоста из органических отходов и площадку для размещения обезвреженных неперерабатываемых «хвостов», оборудованную системами активной дегазации и очистки фильтрата», — сказал заместитель генерального директора компании Игорь Пикалов.
Проектная мощность комплекса — 350 тысяч тонн в год. Как отметил Пикалов, инвестор оборудует в муниципалитете контейнерные площадки для раздельного сбора отходов. Ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре 2019 года.
Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщил, что уже к концу нынешнего года запланировано провести все необходимые экспертизы.
«Мы должны быть уверены в том, что на комплексах, подобных этому, будут использованы наилучшие технологии. Есть определенный стандарт, какие элементы необходимы для современного комплекса по переработке отходов, и в этом проекте все его составляющие учтены», — отметил министр.
Глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев добавил, что встреча была очень полезной. Представители общественности получили четкие ответы на все волнующие их вопросы.
«Главным итогом я считаю то, что люди слышат нас и понимают необходимость реформы отрасли обращения с отходами. Важно, чтобы подобные встречи стали регулярными, тогда люди будут получать информацию из первых рук», — подытожил Токарев.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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