Скалы «Красные камни» на Ставрополье вошли в список особо охраняемых территорий 

Территории скал «Красные камни» в Ставропольском крае придали статус особо охраняемой природной территории федерального значения.
«Красные камни» были объявлены памятником природы краевого значения еще в 1961 году, но при образовании национального парка «Кисловодский» в 2016 году их включили в состав национального парка. Позже Минприроды края предложило снять с группы скал статус памятника природы краевого значения.
«Это решение направлено на гармонизацию общероссийского и краевого законодательства в сфере особо охраняемых природных территорий краевого значения. Федеральный статус позволит обеспечить охрану Группы скал «Красные камни» во взаимосвязи с окружающим их природным комплексом», — сообщил глава краевого Минприроды Андрей Хлопянов. Его слова передаются на портале госорганов края.