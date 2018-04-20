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Скалы «Красные камни» на Ставрополье вошли в список особо охраняемых территорий
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Скалы «Красные камни» на Ставрополье вошли в список особо охраняемых территорий 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Территории скал «Красные камни» в Ставропольском крае придали статус особо охраняемой природной территории федерального значения.
«Красные камни» были объявлены памятником природы краевого значения еще в 1961 году, но при образовании национального парка «Кисловодский» в 2016 году их включили в состав национального парка. Позже Минприроды края предложило снять с группы скал статус памятника природы краевого значения.
«Это решение направлено на гармонизацию общероссийского и краевого законодательства в сфере особо охраняемых природных территорий краевого значения. Федеральный статус позволит обеспечить охрану Группы скал «Красные камни» во взаимосвязи с окружающим их природным комплексом», — сообщил глава краевого Минприроды Андрей Хлопянов. Его слова передаются на портале госорганов края.
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