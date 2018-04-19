В эко-акции «Разделяй и используй» приняли участие школьники из Черемушек

Школьники из района Черемушки активно включились в экологические мероприятия — в школе № 2115 совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды и управой района Черемушки прошла акция «Разделяй и используй!».

Во всех школьных корпусах прошли уроки экологии. «Пункты приема раздельного мусора (стационарные и мобильные) есть и в районе Черемушки. Главная задача — воспитать у населения потребность раздельного сбора мусора. Поэтому мы начинаем со школьников. Наши ребята сегодня сами разделяли отходы и проводили разъяснительную работу для жителей района. Присоединяйтесь к нашей акции!», — передает пресс-служба школы Черемушек.

Акция «Разделяй и используй» проходит шестой год подряд. За это время было собрано и переработано 72 тонны отходов. В прошлом году во время акции собрали 33,5 тонны вторсырья. Больше всего сдали макулатуры — 32,5 тонны. Также участники экологического мероприятия собрали 195 килограммов металлолома, 275 килограммов стекла и 421 килограмм пластика. А вот бытовой техники сдали всего четыре килограмма.