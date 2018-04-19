Депутаты в Карелии одобрили создание «зеленого щита» вокруг Петрозаводска

Парламент Карелии на очередной сессии подавляющим большинством голосов одобрил проект постановления о создании «зеленого щита» вокруг Петрозаводска , сообщает издание karelinform.ru

В лесопарковый зеленый пояс с итоговой площадью в 55539,54 га попадут территории Ботанического сада ПетрГУ, природного заказника «Заозерский», защитных лесов лесного фонда Заозерского лесничества и земли городских лесов на пяти Ивановских островах. Также в зону будет включено более 1,5 тыс. га парков, бульваров, садов и аллей с городскими лесами карельской столицы.