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Депутаты в Карелии одобрили создание «зеленого щита» вокруг Петрозаводска
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Депутаты в Карелии одобрили создание «зеленого щита» вокруг Петрозаводска 

Rambler News Service 55 минут назад
Парламент Карелии на очередной сессии подавляющим большинством голосов одобрил проект постановления о создании «зеленого щита» вокруг Петрозаводска, сообщает издание karelinform.ru.
В лесопарковый зеленый пояс с итоговой площадью в 55539,54 га попадут территории Ботанического сада ПетрГУ, природного заказника «Заозерский», защитных лесов лесного фонда Заозерского лесничества и земли городских лесов на пяти Ивановских островах. Также в зону будет включено более 1,5 тыс. га парков, бульваров, садов и аллей с городскими лесами карельской столицы.
Закон о «зеленом щите» вступил в силу с 1 января 2017 года. Субъекты РФ получили право определять защитную зону вокруг городов, куда не могут входить территории с загрязнением или наличием каких-либо отходов, земли под объекты капитального строительства и пр. На территориях также вводится ограниченный режим природопользования и хозяйственной деятельности.
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