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В Татарстане в ходе вертолётного облёта обнаружили свалку с ртутными лампами и картами больных
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В Татарстане в ходе вертолётного облёта обнаружили свалку с ртутными лампами и картами больных 

Парламентская газета 25 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Казани около посёлка Мирный в ходе вертолётного облёта экологи обнаружили несанкционированную свалку, на которой, помимо строительного мусора, были найдены ртутные лампы и личные дела больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
По итогам проведённого авиаоблёта к месту незаконного складирования отходов у посёлка Мирный выехали инспекторы Минэкологии. Так как нелегальная свалка находится в заболоченной местности, экологам удалось добраться до неё только на специальном внедорожнике.
В ходе осмотра установили, что строительным мусором захламлена территория общей площадью более 100 кв. м. Там нашли древесные отходы, пластик, гипсокартон и прочее. Кроме того, в составе свалки были отходы первого класса опасности — ртутные лампы, требующие специальной утилизации. Также на свалке обнаружили несколько медицинских карточек — личных дел больных, датированных началом прошлого века. Предположительно, мусор сюда вывозила организация, осуществлявшая недалеко от этого места ремонт в здании.
В инспекции экологического надзора Минэкологии РТ сообщили СМИ, что морфологический состав мусора позволит определить лиц, допустивших незаконное складирование. Нарушителям грозит административная ответственность по ст.8.2 КоАП РФ и штраф от 100 до 250 тысяч рублей. Сейчас экологи рассчитывают ущерб, нанесённый окружающей среде.
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