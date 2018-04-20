В Татарстане в ходе вертолётного облёта обнаружили свалку с ртутными лампами и картами больных

Казани около посёлка Мирный в ходе вертолётного облёта экологи обнаружили несанкционированную свалку, на которой, помимо строительного мусора, были найдены ртутные лампы и личные дела больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

По итогам проведённого авиаоблёта к месту незаконного складирования отходов у посёлка Мирный выехали инспекторы Минэкологии. Так как нелегальная свалка находится в заболоченной местности, экологам удалось добраться до неё только на специальном внедорожнике.

В ходе осмотра установили, что строительным мусором захламлена территория общей площадью более 100 кв. м. Там нашли древесные отходы, пластик, гипсокартон и прочее. Кроме того, в составе свалки были отходы первого класса опасности — ртутные лампы, требующие специальной утилизации. Также на свалке обнаружили несколько медицинских карточек — личных дел больных, датированных началом прошлого века. Предположительно, мусор сюда вывозила организация, осуществлявшая недалеко от этого места ремонт в здании.