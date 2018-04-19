Кисловодские «Красные камни» стали памятником природы федерального значения

Памятник природы «Красные камни» в Кисловодске приобрёл статус особо охраняемой территории, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального Минприроды

Группа скал «Красные камни» была под защитой краевого Министерства природы с 1961 года. В 2016 году кисловодский парк стал особо охраняемым природным заповедником, а «Красные камни» вошли в его состав.

Чтобы региональное и федеральное законодательство не противоречили друг другу, краевое правительство решило отменить статус «Красных камней». Теперь им присвоен федеральный статус, а значит, под защиту законодательства попадают не только уникальные древние скалы, но и окружающий их природный комплекс.