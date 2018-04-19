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Власти Ленобласти выбрали единого оператора по обращению с ТКО на ближайшие 10 лет
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Власти Ленобласти выбрали единого оператора по обращению с ТКО на ближайшие 10 лет 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ИА Regnum
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области выбрали единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на ближайшие 10 лет. Как сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства, оператором стало управление по обращению с отходами Ленинградской области.
"По результатам конкурсного отбора региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона стало АО «Управление по обращению с отходами Ленинградской области», — уточнили в пресс-службе.
В правительстве региона отметили, что региональный оператор выбрал на 10 лет, и до конца текущего года собственники мусорных полигонов, свалок, управляющие компании и предприятия должны заключить с оператором типовые договоры на оказание услуг.
Кроме того, региональный оператор должен внедрить раздельную схему сбора отходов, а также оснастить мусоровозы системой навигации ГЛОНАСС для контроля их перемещения и установить на мусорных полигонах региона электронные комплексы контроля и учета транспортных средств, которые въезжают на их территорию.
Согласно федеральному законодательству, для регионов существуют требования, согласно которым каждый субъект обязан разработать схему обращения с ТКО и выбрать единого регионального оператора, который в свою очередь заключит договоры на услугу по обращению с отходами со всеми собственниками помещений в многоквартирных и частных домах, как в городе, так и в сельской местности, а также с юридическими лицами. Оператор должен обеспечивать вывоз и последующую переработку либо утилизацию отходов своими силами, либо с привлечением субподрядчиков.
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