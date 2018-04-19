Ещё
Ленобласть определилась с главным по отходам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ленобласть определилась с главным по отходам 

Ivyborg.ru 2 часа назад
По результатам конкурсного отбора региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона стало АО «Управление по обращению с отходами Ленинградской области». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В соответствии с соглашением к полномочиям регионального оператора на 10-летний срок отнесены сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории Ленобласти самостоятельно или с привлечением третьих лиц.
До 1 января 2019 года деятельность регионального оператора и всех участников «мусорного» рынка от собственников отходов до собственников полигонов свяжут типовые договоры.
Кроме этого, в обязанности регионального оператора войдет внедрение раздельного сбора отходов в населенных пунктах области. Одним из условий соглашения с региональным оператором является подключение спутниковой навигации ГЛОНАСС к региональной информационно-навигационной системе, что легализует маршрутизацию «мусорных потоков».
Учет и контроль над оборотом мусора, в том числе весовой контроль, контроль въезда-выезда разрешенных транспортных средств, обеспечат программно-аппаратные комплексы автоматического учета на полигонах, отнесенных к ведению регионального оператора.
Ivyborg.ru: последние новости
Школьник пытался поджечь учебный класс в школе в башкирском Стерлитамаке В Петербурге появилось граффити о блокировке Telegram Российские олигархи попадут под санкции США
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300660
РФ нашла способ поквитаться с США164
Болгария: спасибо России, но…314
Российским морякам удалось сбежать с Украины144
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца213
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение