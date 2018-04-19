Ленобласть определилась с главным по отходам

По результатам конкурсного отбора региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона стало АО «Управление по обращению с отходами Ленинградской области ». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В соответствии с соглашением к полномочиям регионального оператора на 10-летний срок отнесены сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории Ленобласти самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

До 1 января 2019 года деятельность регионального оператора и всех участников «мусорного» рынка от собственников отходов до собственников полигонов свяжут типовые договоры.

Кроме этого, в обязанности регионального оператора войдет внедрение раздельного сбора отходов в населенных пунктах области. Одним из условий соглашения с региональным оператором является подключение спутниковой навигации ГЛОНАСС к региональной информационно-навигационной системе, что легализует маршрутизацию «мусорных потоков».

Учет и контроль над оборотом мусора, в том числе весовой контроль, контроль въезда-выезда разрешенных транспортных средств, обеспечат программно-аппаратные комплексы автоматического учета на полигонах, отнесенных к ведению регионального оператора.