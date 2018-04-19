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Редкая краснокнижная птица стала символом 2018 года
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Редкая краснокнижная птица стала символом 2018 года 

АиФ Адыгея 3 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Редкая краснокнижная птица стала символом 2018 г. Её можно встретить в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике.
Союз охраны птиц России с 1996 г. каждый год выбирает птицу, которая становится символом природоохранной работы на весь год. Символом этого года стала скопа — одна из самых красивых и редких птиц планеты, занесённая в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации.
По словам научного сотрудника Кавказского биосферного заповедника, учёного-орнитолога Александра Перевозова, скопа — птица небольшого размера, всего 60 см, но размах её крыльев достигает 180 см.
В начале XIX в. скопа гнездилась вдоль Черноморского побережья, в 1940-1950 гг. прилетала на юг России только на зимовку. В настоящее время скопа — редкий пролётный вид. Последний раз была отмечена сотрудниками Кавказского заповедника в 2008 г. на перевале Трю, в нижнем течении реки Шахе.
«Скопа живёт всего 8-10 лет, лишь отдельные особи доживают до 20 лет. Для гнездования скопа выбирает обширные, поросшие сосной верховые болота, рядом с крупными водоёмами, в основном с озёрами. Питается пернатый хищник исключительно живой рыбой. Семейная пара этого вида вместе с птенцами съедает до килограмма в сутки преимущественно больной рыбы, являясь неким санитаром водных просторов», — рассказала библиотекарь Кавказского заповедника Манушак Пилосян.
И хотя скопа обитает на всех континентах, за исключением Антарктиды, сегодня птица года находится на грани исчезновения.
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