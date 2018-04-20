Речку превратили в свалку в подмосковном Красногорске

В подмосковном Красногорске возле станции Опалиха речка, в которой живут дикие утки, превратилась в свалку.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня», найти уток среди мусора теперь сложно.

«Там течет ливневая речушка вдоль ж/д пути. И раньше были деревца, утки там всегда по весне гнездовались. Потом деревья все вырубили. А сейчас еще и мусором завалили. Птицам теперь совсем там неуютно», — пожаловалась местная жительница.

В администрации муниципалитета сказали, что займутся этим вопросом и пообещали убрать мусор.

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