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Памятник природы в Подмосковье нанесен на кадастровую карту
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Памятник природы в Подмосковье нанесен на кадастровую карту 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Памятник природы «Озеро Бисерово» в Ногинском районе Подмосковья нанесен на кадастровую карту региона, площадь охраняемой природной территории превышает 120 гектар, говорится в сообщении регионального Минэкологии.
"Минэкологии поставило на кадастровый учет памятник природы регионального значения «Озеро Бисерово», расположенный в Ногинском районе. Площадь особо охраняемой природной территории превышает 120 гектаров", — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган. По его словам, на территории памятника природы обитают 35 видов позвоночных животных четырех классов, в том числе 14 видов рыб, четыре вида амфибий, 16 видов птиц и один вид млекопитающих. Пять видов занесены в Красные книги России и Московской области.
Коган отметил, что обстановка на озере и в его водоохранной зоне находится на особом контроле Минэкологии в связи с негативным антропогенным воздействием на заповедные места. Так, в прошлом году были привлечены к ответственности нарушители из Ногинского района и Электроуглей, построивших в прибрежной зоне кафе, а также отсыпавших битым кирпичом самовольно построенную дорогу. Кроме того, благодаря сигналам жителей, удалось выявить источник незаконного сброса в Бисерово сточных вод.
Режим особой охраны памятника природы запрещает движение водного транспорта, использование озерной воды для орошения и изменение гидрологического режима водного объекта. По мнению министра, четко описанные границы памятника природы позволят быстрее и эффективнее привлекать нарушителей к ответственности.
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