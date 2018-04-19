Ещё
Подмосковное предприятие оштрафуют за незаконное сжигание отходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковное предприятие оштрафуют за незаконное сжигание отходов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Предприятие в подмосковном Чехове будет привлечено к административной ответственности за незаконное сжигание отходов, нарушения экологического законодательства были выявлены в ходе внеплановой проверки, сообщает Минэкологии Подмосковья.
Инспекторы эконадзора провели внеплановую проверку деятельности ООО «Вестстрой», которое занимается сбором, транспортировкой обработкой и утилизацией отходов на территории городского округа Чехов в Подмосковье, говорится в сообщении. В рамках расследования был проведен анализ проб золы из твердотопливных печей, которые эксплуатирует общество. Анализ показал, что в печах сжигались отходы, в том числе, четвертого класса опасности. При этому у предприятия отсутствует положительное заключение экоэкспертизы на печи по сжиганию древесных отходов.
"За это нарушители будут привлечены к административной ответственности. За незаконное сжигание отходов юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 250 тысяч рублей. По решению суда деятельность нарушителя также может быть приостановлена на срок до 90 суток", — добавляется в сообщении.
РИА Новости: последние новости
Названы самые экологические чистые и грязные регионы Крыма Суд взыскал 42 млн рублей с москвича, устроившего свалку на своем участке Калужские активисты ОНФ добились ликвидации свалки в Куйбышевском районе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300660
РФ нашла способ поквитаться с США164
Болгария: спасибо России, но…314
Российским морякам удалось сбежать с Украины144
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца213
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение