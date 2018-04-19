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В Чечне в рамках проекта «Подари лес другу» высадили более 30 тыс. саженцев ясеня и клена
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В Чечне в рамках проекта «Подари лес другу» высадили более 30 тыс. саженцев ясеня и клена 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 19 апреля. /ТАСС/. Более 30 тыс. саженцев ясеня и клена высадили в Гудермесском лесничестве Чечни в рамках экологического проекта «Подари лес другу». Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель пресс-службы регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Дени Борщигов.
"Посадки прошли в Гудермесском лесничестве и были разбиты на два этапа, в них приняли участие сотрудники «Почта банка», Минприроды Чечни и общественные деятели. Акция стала уникальной для республики, поскольку средства на посадку саженцев были собраны вкладчиками банка. Общее количество посаженных деревьев составило 31 600 штук", — отметил собеседник ТАСС.
По его словам, лесники будут осуществлять уход за молодыми деревьями на протяжении пяти лет.
Проект «Подари лес другу» реализуется Почта банком совместно с сервисом «Маракуйя» с 2014 года. Его цель — восстановление зеленых насаждений на территории особо охраняемых природных территорий России. За три года его участники помогли восстановить более 2 млн деревьев в 30 заповедниках и национальных парках России. Все собранные средства направляются на закупку саженцев конкретных пород в ведущих лесопитомниках страны.
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