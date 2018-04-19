Ещё
Общественники сообщили о загрязнении реки в центре Челябинска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общественники сообщили о загрязнении реки в центре Челябинска 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Воду реки Миасс в центре Челябинска загрязняют канализационные стоки, об этом сообщили активисты экологического движения «Экочел».
По словам общественников, челябинцы несколько раз обращались к ним с жалобой на характерный запах канализации в районе набережной на улице Кирова. При осмотре была замечена труба, из которой в реку попадают отходы.
«Так как слив происходил и в зимнее, и в весенние время, это не может быть ливневым стоком, тем более сток имеет темно-синий оттенок, а это свидетельствует о попадании в реку канализационных отходов», — пояснили представители движения.
Активисты добавили, что намерены сообщить о проблеме в региональное министерство экологии, чтобы ведомство провело свою проверку.
Напомним, ранее на воду с нечистотами, которая с приходом весны затопила улицы, пожаловались жители челябинского посёлка.
АиФ: последние новости
Мёртвая рыба снова заполнила озеро в Кунашакском районе Биосферный резерват будет создан на Южном Урале Южноуральцы смогут платить за коммуналку напрямую ресурсникам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии261
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть34
Первый легальный бордель открывается в России73
В Москве загорелся ТЦ63
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Куба получила преемника Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение