Общественники сообщили о загрязнении реки в центре Челябинска

Воду реки Миасс в центре Челябинска загрязняют канализационные стоки, об этом сообщили активисты экологического движения «Экочел».

По словам общественников, челябинцы несколько раз обращались к ним с жалобой на характерный запах канализации в районе набережной на улице Кирова. При осмотре была замечена труба, из которой в реку попадают отходы.

«Так как слив происходил и в зимнее, и в весенние время, это не может быть ливневым стоком, тем более сток имеет темно-синий оттенок, а это свидетельствует о попадании в реку канализационных отходов», — пояснили представители движения.

Активисты добавили, что намерены сообщить о проблеме в региональное министерство экологии, чтобы ведомство провело свою проверку.

Напомним, ранее на воду с нечистотами, которая с приходом весны затопила улицы, пожаловались жители челябинского посёлка.