Сборы за загрязнение окружающей среды нужно направлять в экофонды, считают в Совфеде

Поступления от предприятий за ущерб окружающей среде следует направлять в экологические фонды. На этом настаивают участники совещания по формированию экофондов, которое прошло в Совете Федерации

Система экологических фондов была создана в 1991 году Законом «Об охране окружающей природной среды». Часть платежей с предприятий оставалась в муниципалитетах, часть шла в региональный и федеральный бюджеты.

Девяносто процентов средств оставалось в регионах, причём значительная часть этих денег не уходила с предприятий, если у них были программы экологической модернизации производства и обеспечения его безопасности для окружающей среды.

С 2000 года Федеральный экологический фонд был включён в бюджет. Но на данный момент на финансирование природоохранных работ из бюджета выделяют гораздо меньшие средства, чем раньше.

Участники совещания считают, что в бюджетное законодательство нужно внести поправки, предусматривающие целевое использование на конкретные экологические мероприятия платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Минстрой, Счётная палата. По словам зампреда Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирины Гехт, предложение о создании экологических фондов поддерживают Минприроды

Минфин выступает против того, чтобы на формирование экологических фондов шли средства из федерального бюджета.

По словам Гехт, поступления в федеральный бюджет за причинение ущерба окружающей среде ежегодно составляют порядка 20-25 миллиардов рублей. Она считает, что этим средствам следует придать целевой характер, чтобы регионы могли направлять их только на природоохранные мероприятия.