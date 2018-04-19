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Первое предприятие по переработке резины получило лицензию в Нижегородской области
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Первое предприятие по переработке резины получило лицензию в Нижегородской области 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
ООО «Нижегородский завод по переработке РТИ» первым в регионе получил лицензию на работы по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности. Об этом сообщается на сайте департамента Росприроднадзора по ПФО.
Согласно информации, под контролем Росприроднадзора предприятие смогло за год устранить все нарушения природоохранного законодательства. Получение лицензии позволит заводу вести деятельность законно и без ущерба для экологии.
Отмечается, что «Нижегородский завод по переработке РТИ» находится в Бгородском районе и работает с 2007 года. Предприятие занимается переработкой автомобильных шин и покрышек в резиновую крошку. Из нее производят покрытия для спортивных и детских площадок.
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