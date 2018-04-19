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Предприятие в Чехове оштрафуют за незаконное сжигание отходов
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Предприятие в Чехове оштрафуют за незаконное сжигание отходов 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Минэкологии привлечет к ответственности предприятие в подмосковном Чехове за незаконное сжигание отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Инспекторы эконадзора провели внеплановую проверку деятельности ООО «ВестСтрой», которое занимается сбором, транспортировкой обработкой и утилизацией отходов на территории городского округа Чехов. Ранее в министерство поступило обращение горожанина, который сообщил о том, что на производственной площадке предприятия сжигается мусор.
«В рамках расследования был проведен анализ проб золы из твердотопливных печей, которые эксплуатирует общество. Анализ показал, что в печах сжигались отходы, в том числе, четвертого класса опасности. При этом у ООО отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы на печи по сжиганию древесных отходов. За это нарушители будут привлечены к административной ответственности», — сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.
Министр напомнил, что за незаконное сжигание отходов юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 250 тысяч рублей. По решению суда деятельность нарушителя также может быть приостановлена на срок до 90 суток.
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