Ещё
Китай объявил о запрете на ввоз 32-х видов твердых отходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай объявил о запрете на ввоз 32-х видов твердых отходов 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Министерство экологии и окружающей среды КНР в четверг объявило о запрете на ввоз в страну 32-х видов твердых отходов, что является очередной мерой по уменьшению загрязнения окружающей среды.
В частности, запрет на импорт 16 видов из этих твердых отходов, включая прессованные отходы автотранспортных средств, металлолом от утилизации судов, будет введен, начиная с 31 декабря 2018 года, отметило Министерство экологии и окружающей среды.
Запрет на импорт остальных 16 видов, включая лом нержавеющей стали, вступит в силу с 31 декабря 2019 года.
Китай начал импортировать твердые отходы в качестве сырья в 80-х годах прошлого века и оставался крупнейшим в мире импортером утилизируемых отходов в течение многих лет.
В твердых отходах часто содержатся вредные элементы в случае ненадлежащей ликвидации. Китай принял решение прекратить импорт твердых отходов, которые могут быть замещены отечественными ресурсами до конца 2019 года. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
10 объектов по утилизации отходов будет построено в Мурманской области к 2021 году Китайские наземные экосистемы играют ключевую роль в поглощении углерода ЕС запросил в ВТО консультации с США по поводу "протекционистских" мер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии261
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть34
Первый легальный бордель открывается в России73
В Москве загорелся ТЦ63
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Куба получила преемника Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение