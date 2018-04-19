Китай объявил о запрете на ввоз 32-х видов твердых отходов

Пекин, 19 апреля / Синьхуа / — Министерство экологии и окружающей среды КНР в четверг объявило о запрете на ввоз в страну 32-х видов твердых отходов, что является очередной мерой по уменьшению загрязнения окружающей среды.

В частности, запрет на импорт 16 видов из этих твердых отходов, включая прессованные отходы автотранспортных средств, металлолом от утилизации судов, будет введен, начиная с 31 декабря 2018 года, отметило Министерство экологии и окружающей среды.

Запрет на импорт остальных 16 видов, включая лом нержавеющей стали, вступит в силу с 31 декабря 2019 года.

Китай начал импортировать твердые отходы в качестве сырья в 80-х годах прошлого века и оставался крупнейшим в мире импортером утилизируемых отходов в течение многих лет.

В твердых отходах часто содержатся вредные элементы в случае ненадлежащей ликвидации. Китай принял решение прекратить импорт твердых отходов, которые могут быть замещены отечественными ресурсами до конца 2019 года. -0-